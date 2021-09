«Schweissgebadet zu erwachen, war etwas Neues für mich»

Auch sonst hat sich mit dem Stellenwechsel einiges für Hartmann verändert. «Es war ganz vieles neu», erzählt der dreifache Familienvater. Nicht nur in der Organisation zuhause. Unumwunden gibt er zu, dass er zwischenzeitlich «eine gewisse Überforderung gespürt» habe. «Es ist ganz vieles auf mich zugekommen in einer Geschwindigkeit, die ich so nicht erwartet hätte.»