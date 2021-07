Der letzte Penalty beim EM-Finale Italien gegen England im Wembley-Stadion versetzte eine gesamt Nation in kollektiven Freudentaumel und die Partys in Italien dürften noch eine Weile andauern. Der Schlusspfiff war für die Stars der Schweizer Nati offensichtlich das Signal für den Aufbruch in die wohlverdienten Sommerferien – mehrere Spieler posten in den Sozialen Medien Bilder von sich und ihren Liebsten, wie sie die Zeit nach dem Turnier an der Sonne geniessen.