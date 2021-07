Viktorija Golubic liess sich mit den grossen Erfolgen Zeit und galt als Juniorin nicht als das grösste Tennis-Talent. Doch als sie mit 23 in die Top 100 der Weltrangliste vorstiess, belehrte sie alle Kritiker eines Besseren. Mit 28 Jahren, stand sie zum ersten Mal in den Viertelfinals eines Grand-Slam-Turniers und sagte zu SRF: «Es ist alles möglich!» Leider konnte sie sich gegen die Tschechin Karolina Pliskova nicht durchsetzen und schied aus. Dennoch: Mit ihrem grossen Auftritt in Wimbledon stiess Golubic auf Platz 66 der Weltrangliste vor.