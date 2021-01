2020 geht in die Geschichte ein. Das war Star-Astrologin Elizabeth Teissier, 82, bereits bewusst, bevor das Jahr überhaupt begonnen hat. In ihrem Buch «2020 – die grosse Veränderung» kündigte die Genferin eine tiefgehende Umwälzung der Gesellschaft an. Und in einem Résumé beschrieb sie grosse Probleme im Gesundheitsbereich. «Als Astrologin kann ich schwierige Phasen und Themen definieren. Um allerdings vorhersagen zu können, dass es sich um eine Pandemie handelt, müsste ich Hellseherin sein», sagt die Sterndeuterin.