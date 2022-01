16. Apropos «entstellen»: Das Tattoo an ihrem Oberarm ist beinahe so bekannt wie Michelle Hunzikers Name selbst. Dass es sich bei dem Stacheldrahtzaun-Motiv um eine Jugendsünde ihres 20-jährigen Ichs handelt, gibt Michelle ganz offen zu. Bereuen tut sie diese allerdings nicht: «Das Tattoo ist Teil von mir.»