Das Mutterglück steht für Christina Hänni (34) über allem. «Die Zeit mit unserer Tochter ist wunderschön», sagt sie. Es gibt aber auch ein Aber. «Es ist auch schwierig, weil man sich in alles neu einfinden muss – auch in der Partnerschaft», sagt sie der Schweizer Illustrierten in ihrem ersten grossen Interview seit der Geburt. Doch diese Achterbahn der Gefühle nimmt die Profitänzerin aus Deutschland gerne an, weil das dazugehöre und gesund sei. Tränen lasse sie zu und weine bei jeder Gelegenheit, gibt sie zu.