Die Sirene von Noahs Feuerwehrauto heult auf. Neal dreht sein Köpfchen, will schauen, woher das Geräusch kommt. «Noah ist ein toller grosser Bruder. Anfangs war er eifersüchtig, mittlerweile hilft er mit und ruft mich, wenn Neal weint», sagt Alina Buchschacher, die aktuell noch im Mutterschaftsurlaub ist. Bis die ausgebildete Betriebswirtschafterin wieder 40 Prozent in der Immobilien- und Treuhandfirma ihres Vaters arbeitet, so wie es auch ihr Partner in einem 90-Prozent- Pensum tut, verbringt sie vier Tage in der Woche alleine mit den Kindern. Fast täglich kommt Schwester Naëla (32) vorbei. Sie lebt nur zehn Minuten entfernt und brachte ihr erstes Kind, Dean, ebenfalls im August – drei Wochen vor Alina – zur Welt. Gemeinsame Interessen wie Reiten und Ausgang sind bei den Buchschacher-Schwestern den Themen Muttersein und Babybrei gewichen. «Beim ersten Kind dachte ich, dass alles gleich lebensgefährlich sei. Bei Neal bin ich entspannter», sagt Alina. «Meine Erfahrung kann ich nun mit Naëla teilen. Zudem wachsen unsere Söhne wie Brüder auf.»