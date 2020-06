Wie ist dir Rassismus, wie du ihn definierst, bereits widerfahren?

Schon als Kind. Als ich acht oder neun Jahre alt war, wollte ich in unserem Quartier mit anderen Kindern spielen. Ich ging also auf sie zu, sie schauten mich an und sagten, dass ich zurück dorthin gehen solle, wo ich herkomme. Ich gehöre hier nicht hin. Ein anderes Mal hat mich jemand gefragt, wo ich herkomme. Ich sagte, dass mein Vater Schweizer und meine Mutter Südafrikanerin sei. Er antwortete: «Ah, das ist doch dort, wo die Tiger durch die Strassen laufen und alle Menschen Stammeskostüme tragen.» Aber am schlimmsten war es, als ich Miss Schweiz wurde. Es wurde so viel darüber diskutiert. Meine Hautfarbe, meine Herkunft, meine Sprache. Nichts war schweizerisch genug.