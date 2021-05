Waren es die ersten Bilder, die Sie verkauft haben?

Vor 20 Jahren, in der Babypause mit meiner ältesten Tochter, habe ich rund 20 Bilder gemalt und auch ausgestellt. An ein Bild erinnere ich mich besonders, es zeigte eine weibliche Figur, die mit ausgebreiteten Armen auf einer Klippe steht. Eigentlich wollte ich es nicht weggeben, da es mir viel bedeutete. Aber einer Frau, die nach ihrer Scheidung in diesem Bild ihre Kraftquelle fand, verkaufte ich es schliesslich doch. Jahre später habe ich den neuen Partner dieser Frau kennengelernt. Er erzählte mir, das Bild hänge in ihrem Wohnzimmer und bedeute ihr noch immer sehr viel.