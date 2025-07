«Ascona ist die Côte d'Azur des Tessins»

Aufgewachsen in Monte Carasso, knapp eine halbe Autostunde von Ascona entfernt, war der Ort am See bereits in ihrer Kindheit das bevorzugte Wochenendziel der Familie Rigozzi. Schlendern, baden, Gelato essen, wandern – hier geht alles. Auch heute verbringt die Moderatorin einen grossen Teil ihrer Freizeit in Ascona, gemeinsam mit ihrer Familie. «Sehr gerne auch im Winter. Dieses Jahr haben wir mehr als einmal im Februar im Freien zu Mittag gegessen, so mild waren die Temperaturen.»