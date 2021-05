Aufgewachsen ist Brumann grösstenteils in Basel, unter anderem bei ihrer Grossmutter väterlicherseits, einer Amerikanerin. «Sie erzog mich streng. Von ihr habe ich meinen Putzfimmel.» Im Alter von zwölf Jahren zieht Taylor zu ihrer schwedischen Mutter in die Nähe von Stockholm. «Doch nach ein paar Jahren merkte ich, dass ich mich dort nicht daheim fühle, meine Heimat ist die Schweiz.» Mit 17 kehrt sie zurück. Und vor einem Monat ist sie in eine Zweieinhalbzimmerwohnung in Zürich gezogen.