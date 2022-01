Aurora Ramazzotti äussert sich zum Ehe-Aus von Mama Michelle

Schon in jungen Jahren musste Aurora Ramazzotti mit ansehen, wie ihre sonst so strahlende Mutter in die Fänge einer Sekte geriet und ihre Fröhlichkeit verlor. Sie war es aber auch, die Michelle die Augen öffnete, dass sie aus der Sekte austreten muss. In einem Interview gestand Michelle, dass sie einmal mit Aurora spielen wollte und die Kleine damals schlicht sagte: «Ich will meine alte strahlende Mama zurück. Sonst spiele ich nicht mit dir.»