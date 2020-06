Bachelorette Chanelle überreicht Mike die letzte Rose

Vom unscheinbaren Mauerblümchen zum strahlenden Sieger: Mike Rothlin, 24, hat es geschafft! Nach neun Wochen Bachelorette-Abenteuer überreicht Chanelle Wyrsch, 24, dem Winterthurer ihre letzte Rose. «Ich habe mich total in dich verliebt. Ich weiss nicht wie du das geschafft hast, aber die Gefühle waren plötzlich da.» In kitschiger Märchenschloss-Kulisse und mit zittrigen Händen fallen sich die Turteltauben in die Arme und küssen sich leidenschaftlich.