Du bezeichnest dich eher als introvertiert. Wie fühlt es sich an, wenn so viele Männer aufs Mal um deine Aufmerksamkeit und Zuneigung kämpfen und du so voll im Mittelpunkt stehst?

Vor allem am Anfang war es eine sehr schwierige Situation. Ich war die einzige Frau unter so vielen Männern, jeder will was von mir und es gab durchaus Momente, in denen ich gerne einfach mal fünf Minuten alleine gewesen wäre, um ein bisschen durchatmen zu können. Nach und nach hatten wir alle aber so einen guten Draht zueinander, hatten so viel Respekt füreinander, dass der Drang, alleine zu sein, weniger wurde, weil ich mich so wohl gefühlt habe.