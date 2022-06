Bachelorette Yuliya und ihr Yuri im grossen Liebesinterview

Yuliya, wie hast du den Konkurrenzkampf zwischen den Männern mitbekommen und Yuri, wie war es für dich, mittendrin zu sein?

Yuliya: Ich hab keinen Konkurrenzkampf mitbekommen. Aber das wollte ich ja auch nicht unbedingt. Aber darum konnte ich es halt auch nicht so gut einschätzen. Es war am Schluss mega schwierig für mich herauszufinden, wer Gefühle für mich hat und wer nicht so. Und alle waren halt auch so «Hauptsache du bist glücklich, Yuliya!» und darum konnte ich es echt nicht einschätzen.

Yuri: Also dadurch, dass ich ja wirklich vom Anfang bis zum Ende dabei gewesen bin und alle kennengelernt hab – die Finalisten umso mehr – kann ich wirklich sagen, dass ich jetzt die anderen nie so als Konkurrenten gesehen hab, sondern einfach als Jungs, mit denen man zusammen was erlebt. Warum sollte ich da eine schlechte Zeit verbringen? Von dem her habe ich nie jemanden als Konkurrent gesehen, ganz im Gegenteil: wir sind alle mega gut befreundet gewesen, mir ist auch wichtig gewesen, dass ich mich mit allen gut verstehe und für mich muss es einfach harmonieren. Weil auch im Privatleben meide ich lieber Konflikte. Darum war es grad aufs Ende zu umso schöner, weil wir drei Finalisten waren, die so ähnlich, aber trotzdem so unterschiedlich sind. Die sind mir auch ans Herz gewachsen, es ist nicht nur so, dass ich mich halt jetzt in Yuliya verliebt hab, sondern die Jungs sind auch wirklich Freunde fürs Leben geworden. Und das ist doch das Schönste, was man aus so einer Erfahrung mitnehmen kann.