Wie?

Ich lebe in Zürich, doch der Kreis 5 ist gerade ein «töteliges» Quartier, das Alltagsleben ist eingefroren. Das macht depressiv. Da ist es schöner in der Gemeinde meines Partners, wo es Grün rundherum hat und sonst nicht viel los ist. Ich bin nun Putzfrau und Alleinunterhalterin für meinen Schatz. Er hatte noch nie so eine saubere Wohnung.