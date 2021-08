Bastian Baker taucht wieder auf

Wie schön war die Freiheit, das zu tun, was er will! «Ich genoss sie aus vollen Zügen, es war richtig crazy», sagt Bastian Baker. Der 30-jährige Musiker liegt am Sandstrand bei Préverenges VD am Genfersee, das morgendliche Workout hat er absolviert – eine Stunde Stand-up-Paddeln. Im Winter im elterlichen Chalet bei Les Diablerets VD ist er täglich um fünf Uhr aufgestanden: kalte Dusche, meditieren, dann gings um sechs Uhr mit seinem Gitarristen Jo an die Arbeit. Fünf Stunden später hatten die beiden eine Handvoll neuer Songs im Kasten – die Kumpels, die gerade aufstanden, rieben sich die Augen. Nachmittags stob die Freerider-Clique steile Hänge runter. Mit dieser Freiheit ists vorbei. Harte Proben jeden Tag! Der berühmte Popsänger steht wieder dort, wo er am liebsten ist: vor Publikum. In der Manege des Circus Knie.