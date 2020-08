«Bauer, ledig, sucht...»: Hochzeit zum Staffelstart

Dass sie sich durch die beliebte Landwirt-Kuppeshow finden würden, war ein kompletter Zufall. Ein Produzent der Sendung, den ich mal getroffen habe, hat mich an das «Bauer, ledig, sucht...»-Abschlussfest der Staffel 15 eingeladen. Eigentlich wollte ich da eigentlich nicht hin, weil ich ja nur drei Tage dabei war. Aber wie es der Zufall so will, stand mein Pferd ganz in der Nähe des Veranstaltungsortes. Also bin ich halt trotzdem noch vorbei, ich war ja eh in der Nähe. Und da war dann Adrian.»