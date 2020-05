Beatrice Egli verbringt ihre Corona-Isolation als Single

Wenn Beatrice Egli von ihren Liebsten spricht, meint sie ihre Familie. Auf die Nachfrage, wie es denn in der Liebe aussehe, kontert die Sängerin mit einem Lachen: «Das fragen Sie in Zeiten, in denen man niemanden kennenlernen kann?» Sie habe ihre Isolation auf jeden Fall komplett alleine verbracht, und nun im Familienkreis. «Es ist also alles so wie vor Corona-Zeiten. Ich bin noch Single.»