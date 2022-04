Erst war es nur ein Gerücht, dass Daniel Humm (46), Schweizer Spitzenkoch des New Yorker Restaurants Eleven Madison Park, mit der Schauspielerin Demi Moore (59) zusammen sein soll. Doch nachdem erst Fotos der beiden an der Fashion Week in Paris und danach an einer Vernissage in New York auftauchten, scheint der Fall relativ klar zu sein: Die Ex-Frau von Bruce Willis und der Ex-Partner von Laurene Powell Jobs schweben gemeinsam auf Wolke sieben.