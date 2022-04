Neben «Babywalk» realisiert Karpi das satirische Format «Switzerland Says Sorry». Im Namen der Schweiz entschuldigt Karpi sich darin auf dem Onlineportal Swissinfo für diverse Taten – zum Beispiel für die Emil-Bührle-Sammlung des Kunsthauses Zürich. «Sich für die Schweiz zu entschuldigen, so habe ich gemerkt, finden vor allem ältere weisse Männer extrem frech.» Wieso er der Richtige sei, der um Vergebung bittet? «Weil sonst niemand will!» – «Hatte sie schon etwas in den Windeln?», wechselt Karpi abrupt das Thema. «Noch nicht.»