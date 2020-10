Es geht quasi um das Kleingedruckte der Initiative. Es geht erstens darum, ob Schweizer Unternehmen bei sämtlichen Geschäftsbeziehungen dafür sorgen müssen, dass jedes einzelne Glied in ihrer Lieferkette die Menschenrechte und internationale Umweltstandards einhält. Das geht sehr weit. Heute kennt nur Frankreich eine ähnlich umfassende Sorgfaltsprüfungspflicht – allerdings gilt diese Pflicht in Frankreich nur für Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitenden in Frankreich oder 10'000 Mitarbeitenden weltweit. Die Konzernverantwortungsinitiative betrifft dagegen potenziell alle Unternehmen in der Schweiz – also nicht nur Konzerne, sondern auch KMU. Der Initiativtext sieht explizit nur für KMU im Tiefrisikobereich eine Ausnahme vor.