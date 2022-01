Bei «Wilder» und im echten Leben eins

Barbara Grimm und Annina Euling sind auch abseits der Kamera Mutter und Tochter, sie eint die Liebe zur Schauspielerei. Wobei die Leidenschaft für beide einst Leiden bedeutete: Grimm hadert zunächst mit ihrer Ausbildung am Berner Konservatorium für Musik und Schauspiel, will am liebsten abhauen. In ihrer Jugend spielte sie Schultheater, «was mir viel Freude bereitete». Sie besuchte zunächst die Handelsschule, «mit drei Sprachen Steno wäre ich wohl Direktionssekretärin geworden». Ihr Herz will etwas anderes. Nachdem sie sich «mehr schlecht als recht» an der Schauspielschule durchgekämpft hat, erhält sie in Deutschland erste Engagements. Drei Jahre steht sie auf der Bühne, spielt Shakespeare – «die Leute freuten sich wie Bolle». Für Grimm der Moment, «wo ich merkte, das ist mein Beruf».