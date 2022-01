Sie haben viel Zeit in Asien verbracht fürs Streckenbauen in Japan, Südkorea und China. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?

Russi: Zuerst mal: Japan, Südkorea und China sind komplett verschieden. China war für mich am angenehmsten zum Arbeiten, weil es einen roten Faden gab. Vom ersten Tag an vor über sieben Jahren kommunizierte ich immer mit denselben Leuten, das gibt eine Kontinuität im Aufbau. Du erhältst alles, was du willst, aber sie hinterfragen alles, wollen wirklich das Optimale rausbringen. Aber damit sage ich nicht, dass ich China kenne, auch wenn ich 20-mal dort war. Wenn du diesen Job machst, hast du nicht mit dem normalen China zu tun. Das ist etwas ganz anderes. Ich komme am Flughafen an, das Auto steht dort, ich fahre ins Olympiadorf, kein Stau, nichts. Am kompliziertesten war Japan. Sie sagen ja, ja, ja, aber du weisst nie, woran du bist.

Collombin: Wie als ich im Gefängnis war. Ich sagte: Ich bin Olympiasieger, und sie haben sich nur immer verbeugt (lacht)