Bertrand Piccard taucht mit dem U-Boot ab

Platz für vier Personen im U-Boot

«Elefantenbaby»: So nennt Epelbaum seine «Subspirit P-63». Das P steht für seinen Vornamen, 63 für seinen Jahrgang. Sie ist das einzige U-Boot in der Schweiz, das Passagiere befördert. Subspirit AG heisst Epelbaums Firma in Engelberg OW, die es betreibt. Fünfeinhalb Meter lang ist der graue Koloss mit der Immatrikulationsnummer NW 838, zweieinhalb Meter breit, 6,5 Tonnen schwer. Die Wand besteht aus fünf Zentimeter dickem Stahl. Vier Personen bietet die «P-63» Platz: dem Kapitän und drei Passagieren. Der enge Raum, in dem sie sitzen, ist eineinhalb Meter hoch. Gebaut wurde das Boot in den 1980er-Jahren in einer Werft am Bodensee, es erhielt die Zertifizierung vom Germanischen Lloyd. Jahrelang kam es bei Unterwasserarbeiten zum Einsatz. Etwa wenn es darum ging, Staumauern nach Rissen abzusuchen. Vor zwei Jahren hat Epelbaum das Unterseeboot gekauft. «Nach vier Jahren als Skipper eines Katamarans auf dem Mittelmeer suchte ich wegen der Coronapandemie nach einer neuen Herausforderung.»