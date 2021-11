Betrüger versprechen Hochzeit mit Beatrice Egli

«Ich wollte Beatrice helfen», erklärt sich Hanspeter S. in der «Bild». Aber wieso überweist man gleich sein ganzes Vermögen? «Ich liebe Beatrice, wünsche mir, dass wir ein Paar werden. Ihre tolle Stimme berührt mich. Ich habe sie in mein Herz geschlossen», rechtfertigt sich der Geschädigte. Seine Konklusion ist bitter: «Meine Ersparnisse sind weg.» Beatrice Egli nimmt Hanspeter S. derweil in Schutz: «Diese Betrüger machen es auf eine ganz raffinierte und geschickte Art», sagt sie in ihrer Instagram-Story.