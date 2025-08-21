Christa Rigozzi feiert 15 Jahre Ehe mit ihrem Giovanni

Die Liebesgeschichte von Christa Rigozzi (42) und Giovanni Marchese (47) ist eine lange Geschichte. Zum ersten Mal begegnet sind sie sich 1998 vor einem Fast-Food-Lokal in Lugano – Christa ist dem damals 19-jährigen Giovanni sofort aufgefallen. «Aber sie war erst 15 und noch ein richtiges Baby», erinnert sich Christa bei SI online. Als sie sich später an der Fasnacht wiedersahen, funkte es. Sie wurden ein Paar.
Am 4. September 2010 heirateten sie in der Kirche von Monte Carasso und feierten ihre Liebe mit einem rauschenden Hochzeitsfest im Nobelhotel Eden Roc in Ascona. Die gemeinsamen Zwillinge Alissa und Zoe (beide 8) machten Christa und Giovanni zu einer Familie und das Glück des Paares perfekt.
Das Geheimnis ihrer Liebe
Nun feiern Christa Rigozzi und Giovanni Marchese bereits 15 Jahre glückliche Ehe – am 20. August 2010 gaben sie sich auf dem Standesamt das Jawort – und die Liebe zwischen dem Liebespaar scheint so innig wie eh und je. «Giovanni bringt mich immer zum Lachen, ist emotional, immer für uns da und sehr liebevoll», schwärmt Rigozzi. Auch wenn sie beide ausgesprochene Familienmenschen seien, nehmen sie sich immer wieder Zeit für sich. «Wenn die Kinder im Bett sind, schauen wir einen Film und geniessen die Zeit zu zweit, sind nur für uns.»
Auch wenn Christa und Giovanni unterschiedliche Leben führen – sie ist ständig unterwegs, moderiert, dreht Filme und TV-Sendungen und steht auf der Bühne, er hält zu Hause in Monte Carasso die Stellung – tickt das Ehepaar im Kern gleich. «Wir haben viele Gemeinsamkeiten: die Hobbys, die Werte und die Visionen. Und vor allem: Für uns beide hat die Familie Priorität», sagt Christa Rigozzi. Wie in jeder guten Ehe kracht es auch bei ihnen ab und zu, doch die Konflikte halten sich in Grenzen. «Sonst wären wir nicht schon bald 25 Jahre zusammen», lacht Christa Rigozzi.
«5 Dinge, die ich an meinem Gio liebe:
- Sein Humor – er bringt mich jeden Tag zum Lachen, auch wenn ich noch so müde bin.
- Sein grosses Herz – er kümmert sich immer um unsere Familie und Freunde, ohne etwas zurückzuverlangen.
- Seine Geduld – besonders mit mir, wenn ich wieder einmal zu viel gleichzeitig machen will.
- Sein italienisches Temperament – leidenschaftlich, warmherzig und manchmal auch ein bisschen stur (aber genau das liebe ich!).
- Seinen Teamgeist – egal ob im Alltag oder bei grossen Projekten, wir ziehen immer am gleichen Strang.
Eine Sache, die mich manchmal nervt: Dass Gio manchmal etwas zu gelassen ist – während ich schon alles organisiert habe, nimmt er es völlig entspannt. Am Ende klappt zwar immer alles», verrät Christa Rigozzi.