Christa Rigozzi feiert 15 Jahre Ehe mit ihrem Giovanni

Auch wenn Christa und Giovanni unterschiedliche Leben führen – sie ist ständig unterwegs, moderiert, dreht Filme und TV-Sendungen und steht auf der Bühne, er hält zu Hause in Monte Carasso die Stellung – tickt das Ehepaar im Kern gleich. «Wir haben viele Gemeinsamkeiten: die Hobbys, die Werte und die Visionen. Und vor allem: Für uns beide hat die Familie Priorität», sagt Christa Rigozzi. Wie in jeder guten Ehe kracht es auch bei ihnen ab und zu, doch die Konflikte halten sich in Grenzen. «Sonst wären wir nicht schon bald 25 Jahre zusammen», lacht Christa Rigozzi.