Diese Stars haben ihre Jugendliebe geheiratet

Bono und Ali Hewson

Sänger Bono (62) war gerade einmal 22 Jahre alt, als er seine grosse Liebe Ali Hewson (61) heiratete. Das junge Alter des Paares sollte aber nicht dazu führen, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt war, wie man es oft bei solch frühen Eheschliessungen erwartet. Im Gegenteil: Bono und Ali leben uns immer noch die grosse Liebe vor und setzten, ebenso wie Bonos Musikerkollege Jon Bon Jovi, ganze vier Kinder in die Welt – zwei Töchter und zwei Söhne. Bono ist in Irland geboren und seinem Heimatland bis heute treu geblieben – die Familie lebt in Killiney, einem Vorort südlich von Dublin. Auch der U2-Sänger ist ein Beispiel, dass man dem Image des typischen, skandalträchtigen Rockstars nicht unbedingt folgen muss, um sich einen Namen zu machen. Mit der richtigen Frau, die von Anfang an hinter ihm stand, hat er es auch ohne Eskapaden geschafft – Ali und Bono wurden im selben Jahr ein Paar, in dem die inzwischen weltberühmte Band U2 gegründet wurde – 1976. Sie hätte wohl kaum gedacht, dass sie ihren Schatz einmal auf den grössten Bühnen der Welt sehen würde, als sie einen seiner ersten Auftritte in der Schulsporthalle sah.