Was empfinden Sie als das Schönste am Vatersein?

Zu sehen, wie ein Kind aufwächst. Wie in kurzer Zeit immer etwas weitergeht, was alles passiert in so einem Körper. Auch bei uns als Eltern: Woran man alles denken muss, planen, das ist cool. Es passiert sicher auch, dass ich mal überfordert bin. Aber das gehört irgendwie dazu. Es kann mir keiner sagen, dass er noch nie überfordert war.