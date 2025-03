Coole Tante auf dem Weg zum Rockstar

Ein unscheinbarer Spielplatz in Luzern. Die Vögel zwitschern dem nahenden Frühling entgegen. Saite für Saite stimmt Seraina Telli (34) ihre akustische Gitarre. Nur eine Strassenbreite trennt sie von ihrer Dreieinhalbzimmerwohnung, in der sie seit 2019 lebt. «Ich bin so weit», sagt sie. Wie aufs Stichwort gesellen sich ihre Mutter, ihr Vater, vier ihrer Geschwister sowie zwei Neffen und drei Nichten dazu. Die lebhafte Truppe ist extra für das Fotoshooting mit der Schweizer Illustrierten gekommen. Mit kraftvoller, rauer Stimme stimmt die Musikerin ihren Hit «Song for the Girls» an – unterstützt vom stolzen Familienchor.