Corina Tomaschett: «Das Virus ist nicht weg»

Was bleibt, ist das Besuchsverbot. Das ist für Patienten und Angehörige schwierig. Am Sonntag telefonierte ich mit einer besorgten Tochter. Ich betreue ihre Mutter, die mit Schmerzen in der Brust zu uns kam. Bis zum Eingang des Spitals durfte die Tochter sie begleiten, weiter nicht. Es war schwer für beide. Am Telefon musste ich ihr dann mitteilen, dass ihre Mutter einen Herzinfarkt erlitten hatte. Aber es gehe ihr den Umständen entsprechend gut und die Vorbereitung für eine Herzkranzgefässuntersuchung sei eingeleitet.