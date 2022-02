Vielleicht hat sie es in Peking gehört. Wie ihr Freund Angelo Alessandri so laut «schneller, schneller!» rief, bis das halbe Haus wach war in Flüelen am Urnersee. Und ja, «vielleicht hats ja bis nach China gereicht», sagt der 33-Jährige lachend. Fakt ist: Fast 8000 Kilometer entfernt fährt Corinne Suter als Schnellste ins Ziel, ist Abfahrts-Olympiasiegerin. Was für einen Goldrausch erlebt die Schweizer Delegation an diesen Olympischen Spielen, allen voran die Alpinen! «Ich schaue alles und vergehe vor Spannung fast beim Zuschauen», sagt Skilegende Vreni Schneider, selber dreifache Olympiasiegerin. Für die Delegation mit Gold für Suter, Beat Feuz, Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt findet die 57-jährige Elmerin nur Worte des Lobs. «Das Schweizer Alpin-Team schreibt Sportgeschichte. Grossartig!»