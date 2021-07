Daniel Humm revolutioniert die gehobenen Küche

In den Kühlschränken der Küche, wo früher die Enten trockengereift wurden, stehen jetzt Tongefässe hinter den verglasten Türen. Sie verbergen im Innern Randen, die über drei Tage erst geräuchert, dehydriert, anschliessend rehydriert und dann, in Klee und Kräuter gewickelt, im Tongefäss gebacken werden. Das Ergebnis ist ein – man muss es so sagen – durchaus an Fleisch erinnernder, reichhaltiger, aussergewöhnlicher Geschmack. Serviert wird die Rande, nachdem sie am Tisch mit einem Hammer aus dem Gefäss befreit und in Lattich, Kimchi und dünn geschnittener Nashi-Birne eingewickelt wurde. Dazu gibt es einen Randen-Rotweinjus, der dunkel, süss, erdig und leicht säuerlich schmeckt.