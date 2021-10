Beim zehnten Mal soll es endlich klappen mit der grossen Liebe. Am Montag ist die neue Staffel von «Der Bachelor» angelaufen – und anders als bei den neun Rosenkavalieren vor ihm sollen es nun die ganz grossen Gefühle sein, die Erkan Akyol, 29, finden will. In einer Hinsicht zumindest hat der Winterthurer die Nase gegenüber seiner Vorgänger bereits vorn: «Ich habe die Namen der Ladys am schnellsten auswendig gelernt!», erzählt er stolz.