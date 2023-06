Eric bekam die Rose, Suajb ihr Herz

Aber Suajb, wenn du jetzt in der Situation gewesen wärst, hättest du nicht gewollt, dass man es dir wenigstens fünf Minuten vorher noch sagt, dass du weisst, was auf dich zukommt?

Suajb: Ich glaube, wenn man es mir kurz vorher gesagt hätte, dann hätte ich in der Sendung nicht mehr ich selber sein können, weil ich mir dann in der Zwischenzeit zu viele Gedanken gemacht hätte. Ich hätte mich dann gefragt, wieso man es mir nicht schon früher gesagt hat oder erst in der Sendung. Egal, wie wir es also gemacht hätten, es wäre nicht gut gewesen.