Ab dem Sommer wird Scherrer eine Zweitwohnung und ein neues Management in Berlin haben. In Deutschland leben viele Fans – nur zwei Tiktoker dort haben mehr Follower als er. Dass seine Karriere auf frittierten Käse aufbaut, stört Oluyomi Scherrer nicht. «Ich möchte meine Fans glücklich machen und sie so gut wie möglich unterhalten», sagt er. «Ich verdiene mein Geld mit etwas, was mir viel Spass macht – was will ich mehr?»