«Das Leben ist so zerbrechlich»

Wie oft stehen Sie in Kontakt mit Freunden und Familie?

Jeden Tag. Ich kenne nicht viele Menschen in den Konfliktgebieten. Das Leben meiner Familie und auch mein Leben spielte sich seit frühester Kindheit immer in Westeuropa ab, so dass ich mich als Schweizer-Italiener identifiziere. Dieser schreckliche Krieg bringt mich jedoch dazu, meine Wurzeln wiederzuentdecken und mehr darüber nachzudenken. Am wichtigsten ist, dass ich noch einen Onkel mütterlicherseits habe, der in der Ukraine ist und zu den Waffen gerufen wurde. Das ist sehr beängstigend.