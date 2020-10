Auch Bianca Andreatta arbeitet seit Mai wieder. Für sie ist die Region Walensee eine neue Welt. Sie wuchs im Tessin auf, schloss in Zürich die Hotel­fachschule ab, arbeitete danach in Singapur und der Lenzerheide, machte kürzlich eine Weiter­bildung in Interior Design. Nun ist sie Teil des Hotels Neu-Schönstatt. Dort begleitet sie mit den Architekten den Umbau, ab der Eröffnung im Mai ist sie dann Hoteldirektorin – die perfekte Verschmelzung ihrer Berufe. Durch die Arbeit

hat sie in der Region Anschluss gefunden, ausserdem ist sie froh, dass Patricks Eltern in der Nähe wohnen. «Ich bin ein totaler Familienmensch», sagt sie. Ein bisschen fehlt ihr die «Motta Hütte»: «Ich war mit richtig viel Herzblut dabei. Aber mit der Familie ist es so perfekt.» Auch Küng vermisst ­gewisse Aspekte seines Skifahrerdaseins: «Mit dem Team unbeschwert unterwegs zu sein, das Fröhliche, auch mal Quatsch zu machen.»