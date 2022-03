Im Augenblick richtet sie ihr Augenmerk auf das Holzscheit vor sich. Kurz mit der Axt ausholen, und schon gleitet die Klinge durchs Holz. Nachschub für den Ofen in der Stube. Hier wärmt sich Hasler für die vor ihr liegenden Stunden auf der Piste. Im Winter ist ihr Können als Skilehrerin in Amden- Arvenbüel SG oberhalb des Walensees gefragt. Hasler, im Emmental in Walterswil aufgewachsen, steht seit Kindheit auf Ski. Früher gab sie ihr Wissen im Skigebiet an der Lenk BE weiter. Im Arvenbüel, dem Hochplateau oberhalb von Amden, besitzt sie gemeinsam mit ihrer Partnerin ein Chalet mit traumhafter Aussicht in die Glarner Alpen.