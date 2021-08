2017 hat es die junge Schweizer Skifahrerin Camille Rast hart getroffen. Zwei Saisons verlor sie durch die Erkrankung insgesamt und verzweifelte fast. Just nach einem Winter, in dem sie als 17-Jährige im Weltcup einschlug und in ihrem bloss fünften Rennen in die Top Ten fuhr, legte sie die Krankheit flach. Immer wieder wurde sie von heftiger Müdigkeit ausgebremst, sehr lange wurde es nicht besser. Rast dachte sogar an Rücktritt.