Was würden Sie per sofort demokratisieren?

Alle Länder, in denen die Menschen noch nicht durch freie Wahlen an der Machtausübung des Staates teilhaben können. In Ländern, in denen es keine freie Meinungsäusserung und Pressefreiheit gibt, gibt es Menschenrechtsverletzungen. Auch wenn sich viele, wie in China, mit dem Deal «Gehorsam gegen Wachstum» zu arrangieren versuchen.