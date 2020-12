In Ihrem Alter sollte man keine Eisprinzessin mehr sein.

Das Prinzessin könnte man ja irgendwann mal weglassen (lacht). Ich finde, das sind von der Gesellschaft vorge­gebene Formen: In diesem Alter macht man dies oder jenes. Dabei sollte das überhaupt keine Rolle spielen. Wenn man alt ist und tanzen gehen will oder was Neues anfangen, dann sollte man das tun. Meine Mutter hatte diesbezüglich viel Einfluss auf mich. Sie ist sehr direkt. Und farbig angezogen, in Rosa, Gelb, Orange, sie lacht und macht!