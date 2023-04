Heimkehr der F ilm-Buddies

Die Wetterlage könnte nicht besser zu ihren Ortserinnerungen passen. «In Olten die Kindheit zu verbringen, war rau, was mich auf eine positive Art geprägt hat», sagt Stapfer und sucht mit seinem Blick nach Vertrautem. Dort hinten sprang er von der Zugbrücke in die Aare («Das habe ich nie gewagt», sagt Müller), und am Ufer war sein bevorzugter Sonnenplatz. «Es war in vielerlei Hinsicht rau», pflichtet Müller bei – 2022 wurde er von seiner Heimatstadt mit dem Schweizer Kabarett-Preis Cornichon ausgezeichnet. «Das Grosswerden hier war auch ein bisschen grobschlächtig, was gut für unseren Beruf war. Man ist nicht so stolz hier, das finde ich sympathisch. Und man ist auch schnell wieder weg.» Beide lachen. Olten ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt.