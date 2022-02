Seit fünf Jahren ist der Emmentaler der konstanteste Abfahrer der Welt, steht in mehr als einem Viertel seiner Rennen auf dem Podest. «Ski fahren ist einfach», sagt Ex-Weltmeister Bruno Kernen, «das ist das, was ich denke, wenn ich Beat zuschaue. Da ist eine Leichtigkeit, eine Selbstverständlichkeit. Dabei ist locker Ski fahren so schwer!» Ein begnadeter Meister seines Fachs ist dieser erst vierte Schweizer Abfahrts-Olympiasieger. Aber da ist eben auch dieser tiefe Einschnitt in seiner Karriere, ja in seinem Leben: Nach einer Infektion im heute elfmal operierten linken Knie wird 2012 eine Amputation ernsthaft erwogen. Plötzlich sind alle Siege irrelevant, und doch denkt Feuz selbst im Spital ans Skifahren. Mutter Hedi Feuz erzählt später, was er in den kritischen Momenten zu ihr sagte: «Mam, du weisst, das kann heissen, dass ich nie mehr Ski fahren werde?»