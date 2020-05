Sie haben keinen Optimierungsdrang verspürt?

Doch habe ich. Aber ich nahm mir zuerst drei Tage, um mit der neuen Situation überfordert zu sein. Danach habe ich mich in die Arbeit gestürzt. Wenn ich nicht arbeite, empfinde ich sofort, dass ich ein nutzloses Mitglied der Gesellschaft bin. Vermutlich liegt dies auch an der Gesellschaft, die uns Künstler öfters als Kulturschmarotzer sieht. Wir müssen stets beweisen, dass das, was wir machen, auch Arbeit ist. Die Leute sehen nun, dass auch Kunst Geld braucht. Die Coronasituation macht alles, was sonst schon stattfand, auf eine extremere Art ersichtlich. Dass das Pflegepersonal überfordert und unterbezahlt ist, war schon vorher so. Jetzt realisieren wir dies nur mehr.