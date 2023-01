Emil feiert seinen 90. Geburtstag

Seit 23 Jahren ist Emil mit Niccel verheiratet, die er während seines Aufenthaltes in den USA kennenlernte. Gemeinsam hat das Paar auch einen Verlag gegründet, die Edition E, in der 2001 sein zweites Buch «Emil via New York», CDs sowie DVDs mit Emils früheren Programmen erscheinen. Die beiden wohnten während 15 Jahre lang in Montreux bevor sie 2014 nach Basel zogen.