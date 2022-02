Der Wechsel kommt, als er aufhört, andere Fahrer zu kopieren, dafür seine eigenen Stärken auf ein höheres Level bringt. In Crans-Montana trainiert er, bedingt durch Corona, nicht in der Halfpipe, sondern mit Airbags. «Wochenlang sprang ich in Luftkissen. So konnte ich viele Sprünge ausprobieren.» So kams zum hochkomplexen und physikalisch anspruchsvollen Trick «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» – kurz «Jan Tonic». Der Name des Sprungs stammt nicht von ihm, «den haben meine Fans erfunden», meint er bescheiden. Hat er wenigstens gern Tonic mit was drin? Jan lacht: «Ja, aber ich bin vor allem ein Kaffeeliebhaber.»