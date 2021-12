Der neue Liebling der Nation

Heute muss sie nicht weit fahren. Im Rahmen des Suppentags der wohltätigen Organisation Schweizer Tafel gibt Yakin an der Freien Strasse Suppe aus. Wobei auch hier im Zelt Autogramme fast begehrter sind als die Suppe. Seine Verbindung hierher: Die Präsidentin des Gönnervereins der Tafel Basel ist seit zwei Jahren auch in Yakins eigener Stiftung Murat Yakin and Friends dabei. Mit dieser unterstützt er seit 19 Jahren Kinder in der Nordwestschweiz. Meist geht es um direkte, individuelle Hilfe: das Übernehmen des Vereinsbeitrags eines Kindes oder des Fussballcamps für ein Heim. «Der Ursprung für das Engagement war schon, dass wir nicht so viel Geld hatten, als ich aufwuchs», sagt Yakin. Als er bekannter wurde, nahmen die Unterstützungsanfragen bei ihm so stark zu, dass sie mit einer Stiftung einfacher zu handhaben waren.