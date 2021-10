Nun geht am 25. Oktober 2021 mit dem 29-jährigen Winterthurer Erkan Akyol ein neuer Rosenkavalier an den Start und sucht in Portugal «die Frau fürs Leben», wie es in der Pressemitteilung heisst. Dieses Ziel formulierten alle seiner neun Vorgänger – geklappt hat es bei keinem einzigen. Doch wir wollen nicht schon schwarzmalen, bevor die Sendung überhaupt gestartet ist.