1. Die Grösse

«Einen Blick in die Unterwäscheschublade der Partnerin werfen und schauen, was für eine Grösse auf dem Etikett steht. Meistens löst dies das Rätsel bereits. Es gibt aber auch Damen, die den kleinen Zettel abschneiden. In diesem Fall bei den anderen Kleidungsstücken schauen, um einen Anhaltspunkt zu haben. Wenn nur wenige Grössen vorhanden sind, wie bei meinem Label Leonessa Lingerie, das mit Grössen S, M, L arbeitet, findet man die richtige Grösse so ziemlich einfach. Ansonsten hilft unser Customer Service via E-Mail immer gerne weiter.»